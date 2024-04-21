المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 15 لعام 2024 (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 15 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 19 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 64 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 7 منشآت لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل، 3 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 55 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مركز تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3334 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1678 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5875 رسالة بنحو 300 ألف طن بزيادة بلغت 40 ألف طن عن الفترة الماضية لعدد 1860 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 570 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 56 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 16 ألف طن، ثم زيتون بأنواعه بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 115 ألف طن.



وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 86 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنف بنحو 110 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وسوريا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 180 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة الفترة الماضية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 890 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 810 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 760 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2325 رسالة بنحو 636 ألف طن لعدد 905 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 190 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، أمريكا وأندونيسيا.



وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 425 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 400 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 65 منتج و13 شركة و2 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 496 منتج جديد، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 1 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح في محافظة الفيوم، كما تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 84 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 40 شكوى وجاري فحص 44 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 380 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الدقهلية، مطروح، الوادي الجديد، الغردقة والإسكندرية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1659 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 304 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 118 معاينة، فيما استوفت 52 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الشرقية والمنيا.



وتم تسجيل 1 منشأة تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الدقهلية وبني سويف.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 38 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم و5 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 4 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظتي القاهرة والغربية، وتم تسجيل 4 وحدات طعام فيما استوفت 8 وحدات لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 409 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و7 تظلمات تتعلق بإدارة الأغذية الخاصة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 5 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن، و1 مجزر لحوم، وجاري إدراج 1 مجزر لحوم بقائمة الاعتماد.

وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



وتم تنفيذ 38 قرار نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 140 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية على عدد 20 منشأة غذائية بمركز الفيوم، مركز أبشواي، مركز سنورس ومركز طامية، بعضها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحرير 9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 1 محضر ضبط لـ 187488 عبوة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على 4 مصانع أغذية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل 2 مصنع بناء على تلك التوجيهات.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وأسفرت الحملتان عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 12 محضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان حملة تفتيشية على منشآت غذائية بمدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.