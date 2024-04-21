الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعداد لزراعة أكثر من مليون فدان أرز فى 5 محافظات مايو المقبل

محصول الأرز
محصول الأرز

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة استعدت لموسم زراعة محصول الأرز والمقر لها مايو ويونيو المقبل لأكثر من مليون و100 ألف فدان، بتوفير تقاوي الأساس للمحصول والأصناف التي ستتم زراعتها لشركات التقاوي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وعمل سياسة صنفية للأرز، بحيث يتم زراعة المستهدف هذا العام ونطالب بزيادة المساحات عن 1.1 مليون فدان من وزارتي الزراعة والري المنوط بهم تحديد المساحات التي ستتم زراعتها بالأرض.

5 محافظات رئيسية 

وقال "الرفاعي" لـ"الدستور"، إن هناك 5 محافظات رئيسية لزراعة الأرز وهي محافظات كفرالشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية، وبعض المحافظات المتأخرة بالملوحة وهي محافظات دمياط والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وتتم زراعتها بالأصناف المتأخرة بالملوحة والجفاف ونقوم بالمتابعة لزراعات الأرز من خلال الحملة القومية لمحصول الأرز ونتائج تطوير زراعة الأرز في المحافظات وتوفير السماد ومقاومة الحشائش.

وأوضح" الرفاعي" أن جميع الأصناف متوفرة للشركات وتوزيعها على المزارعين والشركات وهناك أصناف تم تسجيلها وستتم زراعتها هذا العام وعي  جيزة  108 وجيزة 183 وتنتج من 4.5 إلى 5 أطنان للفدان ومن الأصناف التي ستتم زراعتها في الأراضي المحلية وهي أصناف سخا 108 و104و106، وكذلك أصناف السوبر التي بدأت تتراجع بسبب الإصابة بمرض اللفحة وبدأ المزارع يتراجع عنها إلى حد ما ولكن عليها طلب أيضا.

وأضاف رئيس قسم بحوث الأرز أن هناك أصناف الأرز ياسمين مصر ذات الرائحة العطرية بجانب صنف هجين 1 الذي يزرع بالكيلو للفدان، وأن الحملة القومية تقوم بعمل حقول إرشادية للمزارعين في جميع المحافظات بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي وقطاع الإرشاد وأن المياه متوفرة لجميع الزراعات مع الالتزام بالمساحات المقررة مع الزيادة لنحو 1.3 مليون فدان بدلا من 1.1 مليون فدان.

-الزراعة تستعد لزراعة أكثر مليون فدان و100 الف بمحصول الأرز بتوفير التقاوي ومستلزمات

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