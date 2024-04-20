السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

على هامش مؤتمرها العلمي الدولي الـ29.. إعلام القاهرة تطلق مسابقة أفضل إنتاج إعلامي حول التغيرات البيئية والمناخية

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أطلقت وكالة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة مسابقة أفضل إنتاج إعلامي حول التغيرات البيئية والمناخية، في إطار استعدادها لإقامة مؤتمرها العلمي الدولي الـ 29 يومي 8 و9 مايو المقبل.

تتنوع فئات المسابقة بين المكتوب والمسموع والمرئي؛ إذ تتضمن أفضل مطوية، أفضل بودكاست، أفضل فيديوجراف، أفضل إنفوجراف، أفضل صورة، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل إعلان، أفضل ملصق، وأفضل مدونة.

وتقتصر المسابقة على طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة فقط من مختلف البرامج والمستويات الدراسية في البكالوريوس والدراسات العليا، وسوف يتم تحكيم الأعمال المشاركة من قِبل لجنة علمية متخصصة وإعلان الفائزين وتكريمهم في الجلسة الختامية للمؤتمر.

جديرًا بالذكر أن المؤتمر ينطلق بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"؛ مستهدفًا توفير منصة جادة وثرية للباحثين والخبراء الأكاديميين والممارسين لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية وصولًا إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر بكل جوانبه وأبعاده في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا  البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

جامعة القاهرة بودكاست فيديوجراف محمد عثمان الخشت

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