السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير إسرائيلى: تماسك المقاومة اللبنانية أدى لإضعاف الردع الإسرائيلى

المقاومة
المقاومة

قال الخبير العسكري الاسرائيلي تامير هايمان، المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، إنه على الصعيد الداخلي لإسرائيل، يجب على السكان الذين فروا من الجزء الشمالي من إسرائيل العودة إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار جهود لتحقيق الاستقرار والأمن.

واعتبر في مقال منشور بجريدة الجيروزاليم بوست، وقف إطلاق النار في غزة يمهد الطريق لترتيبات أمنية جديدة على الحدود الشمالية لإسرائيل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

شدد المقال على أهمية تشكيل جبهة مقاومة متماسكة لمواجهة التحديات الإقليمية، قائلًا: "يعتبر الدعم الأمريكي ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك الضغط على إيران وردع نفوذها الإقليمي".

المطالبة بمراقبة فعالة

تابع: "من أجل تحقيق هذه الترتيبات، من الضروري وجود مراقبة فعّالة من جانب المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تعزيز القوات الدولية المتواجدة في غزة وجنوب لبنان".

واعتبر ايضًا، أنه فيما يتعلق بتكوين وتماسك جبهة المقاومة اللبنانية، فقد أدت قوتها إلى تآكل الردع الإسرائيلي وتعزيز الثقة لدى أعداء إسرائيل. بالتالي، ينبغي فهم النصر في هذا السياق من خلال إضعاف المحور الإيراني، عبر زيادة الردع وتعزيز التكامل الدفاعي الإقليمي بين إسرائيل وشركائها.


كما تضمن المقال نشر خريطة طريق استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق أهداف حربية محددة وتحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي بشكل كبير.

تركز الخطة الاستراتيجية على إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية كوسيلة رئيسية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، مع التركيز على تحويل المكاسب العسكرية إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية.

الخبير العسكري الاسرائيلي INSS الصعيد الداخلي إسرائيل الاستقرار وقف إطلاق النار

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