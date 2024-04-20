السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تعلن عن خطة لتحويل ميناء دمياط إلى مركز لوجستى عالمى فى 2027

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا هنا فى ميناء دمياط  نستكمل الجولة التي بدأناها بمحافظة بورسعيد، ونحن الآن فى ميناء دمياط بصحبة وزراء التنمية المحلية والإسكان والنقل والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بميناء دمياط، أن عمليات التطوير التى تحدث في كل الموانئ المصرية هي عمليات تطوير غير مسبوقة، كما تابعنا خلال جولتنا اليوم مع وزير النقل،عمليات التطوير التي تجري هنا فى محطات تحيا مصر ١ و٢ والأولى ستبدأ العمل أبريل 2025 والميناء سيكتمل بالكامل في2027. 

وقال رئيس الوزراء، في كلمته إن موقع ميناء دمياط متميز جدا لقربه من المصنعين ما يسهل عمليات التصدير وما يحدث هنا مثله مثلما يحدث في ميناء الإسكندرية.

وأشار مدبولي إلى أنه تحدث اليوم مع وزير النقل لإحداث عملية تكامل وأهم شىء مفرح اليوم أن كل البضائع التي شاهدناها قبل قليل هي بضائع مصرية لمنتجات مختلفة من غذائية لخامات معدنية ومحجرية وصناعية، مصدرة لدول أمريكا ودول أوروبا وتركيا ولبنان وعدد من دول إفريقيا.

تحويل ميناء دمياط لمركز لوجستى عالمى

وتقدم مصطفى مدبولي، بالشكر لكل القائمين على تطوير الميناء وكلهم مصريون يعملون على تحويل الميناء لمركز لوجستي عالمي..

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واختتم مدبولي كلمته قائلا: ما زلنا هنا سنكمل زيارتنا التفقدية، ونحرص على أن نكون واحدا من أهم مراكز التجارة العالمية بهذه المشروعات.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء، حيث كان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومجموعة من قيادات ميناء دمياط.

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