يضم مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى.. وضع حجر أساس مجمع "الولى الحميد" بجنوب سيناء

وضع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقمص أبانوب البرموسي، نائبًا عن الأنبا أبولو، أسقف جنوب سيناء، حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، وهو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، واختير له اسم "الولي الحميد".

وافتتح وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، اليوم، فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية (المرحلة التأهيلية) بمدينة شرم الشيخ، صباح اليوم السبت، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والمحكمين والمتسابقين، وأئمة وواعظات الأوقاف بجنوب سيناء.

وهنأ وزير الأوقاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على إطلاق هذه المسابقة المتميزة في هذه المرحلة التأهيلية بين من فازوا في المسابقة العالمية بالمراكز الأولى في فرع الشباب ثم الفتيات ثم الناشئة ثم الأسر القرآنية، ولأول مرة تتضمن المسابقة فرع الثقافة الإسلامية.

وأكد أن هذه المرحلة التأهيلية تليها المرحلة النهائية بإذن الله تعالى، والتي سيتم تصعيد الفائزين في المرحلة التأهيلية إليها، وستتم مخاطبة جميع المسابقات الدولية المعتمدة عالميًّا لترشيح أوائل كل من فازوا بها.

جوائز مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم

وتابع أن هذه المسابقة لها جوائز قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، منها 650 ألف جنيه للمرحلة التأهيلية على النحو التالي: الفرع الأول للشباب وله أربع جوائز، الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، الجائزة الثالثة 25 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 20 ألف جنيه، ومثل هذه الجوائز أيضًا للفرع الثاني للفتيات، ثم فرع الناشئة الجائزة الأولى 40 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للفائز الثاني، و20 ألف جنيه للفائز الثالث، و10 آلاف جنيه للفائز الرابع، والأسر القرآنية وسيتم تكريم أربع أسر، الأسرة الأولى 60 ألف جنيه، والثانية 45 ألف جنيه، والثالثة 30 ألف جنيه، والرابعة 25 ألف جنيه، أما فرع الثقافية الإسلامية فسيتم تكريم 6 من الفائزين في مجال الخطابة، الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، وهذا القسم مستحدث لأول مرة، والجائزة الثانية 30 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 25 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 20 ألف جنيه، والجائزة الخامسة 15 ألف جنيه، والجائزة السادسة 10 آلاف جنيه، هذا عن المرحلة الأولى، وسيقوم محافظ جنوب سيناء بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز غدًا الأحد بإذن الله تعالى عقب صلاة العشاء في مسجد الصحابة، كما سيتم تكريم المحكمين والإعلاميين.

جانب من وضع حجر أساس مجمع الولي الحميد