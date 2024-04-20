"لأنهم يستحقون".. احتفال رياضي يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية (الإدارة العامة للرياضة) احتفالية رياضية ضخمة للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة". تأتي هذه الاحتفالية ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم، وتم تنظيمها اليوم في نادي كفر المصيلحة الرياضي بمدينة شبين الكوم.

شهدت الاحتفالية، التي أقيمت بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حضورًا مميزًا من الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتوره ساميه عيد مندوب وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والرياضية المخصصة للمشاركين، بالإضافة إلى عروض عرائس مميزة وعروض موسيقية على يد D.J.

اهتمام الدولة

تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية الكبير برعاية ودعم الأيتام، وتوفير سبل الترفيه والتسلية لهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. كما تهدف الاحتفالية إلى نشر ثقافة التضامن والمشاركة المجتمعية، وتعزيز قيم التسامح والاحترام بين جميع أفراد المجتمع.

حرصت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية على توجيه الدعوة العامة لجميع الأيتام للمشاركة في هذه الاحتفالية المميزة، والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها خصيصًا لهم.

تجسد هذه الاحتفالية حرص الدولة المصرية على دمج الأيتام في المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وإظهار قدراتهم، تأكيدًا على أنهم يستحقون الحياة الكريمة والسعيدة.