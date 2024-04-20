السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أستاذ أوبئة: 100% من أدوية التخسيس المعلن عنها أضرارها تصل للوفاة

أدوية التخسيس
أدوية التخسيس

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن 100% من أدوية التخسيس المعلن عنها غير مصرح بها وأضرارها تصل إلى الوفاة وهناك نسب كبيرة بسبب ضعف عضلة القلب التي تسببها تلك الأدوية.

وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" أن هذه الأدوية التي يُنشر لها إعلانات عبر التليفزيون هي عملية استغلال لألم الناس ويمكن أن يصل إلى درجة النصب على الناس، مشيرًا إلى أن الأدوية المرخص لها عالميًا في مجال التخسيس هما دواءان فقط وليس لهما أي إعلانات.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة أن النظرية المتعلقة ببيع تلك الأدوية أن الناس لن تتعالج أو تموت، فهناك أدوية يركزون عليها مثل أدوية الضعف الجنسي والجلدية والتخسيس لتسويقها للناس.

وأشار إلى أن 95% من الأدوية التي يتم إعلان عنها لهذه الأمراض مضرة تمامًا ولا يمكن استخدم معها قاعدة إذا لم تفد فلن تضر.

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