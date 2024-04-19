كيف سعت واشنطن لتحويل منصات النفط إلى مواقع دفاع صاروخي عائمة؟

بدأت الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، في اعتزام تحويل منصات النفط إلى مواقع دفاع صاروخي عائمة.

ويهدف مفهوم MODEP إلى سد فجوات الدفاع الصاروخي في مواجهة الصين، لكن ليس من الواضح أن المخطط المؤقت له معنى عسكري أو اقتصادي.

وأشارت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، إلى أن مفهوم Gibbs & Cox's MODEP لتحويل منصات النفط إلى منصات دفاع صاروخي.

وكشفت البحرية الأمريكية النقاب عن خطط لتحويل منصات النفط الفائضة إلى منشآت دفاع صاروخي متنقلة وإعادة الإمداد، وهو مخطط يبدو محفوفًا بالمخاطر ومكلفًا لمعالجة ضعف الولايات المتحدة المتزايد أمام التهديدات الصاروخية المنافسة في المحيط الهادئ.

وذكرت أن إحدى شركات Leidos، تعمل على تحويل منصات النفط إلى دفاع صاروخي مدجج بالسلاح وقواعد لإعادة الإمداد كجزء من مفهوم منصة الدفاع / المستودعات المتنقلة (MODEP).

مخطط منصات النفط



وأضافت أنه تم تصميم المخطط لمنصات النفط في غرب المحيط الهادئ، حيث تواجه القوات الأمريكية تهديدات صاروخية باليستية مكثفة، ليس أقلها مقذوفات "قاتلة الحاملات" الصينية من طراز DF-26، وقد تم تقديمه في معرض Sea Air Space 2024 الذي أقيم هذا الشهر في واشنطن العاصمة.

كما أنه تم تكوين MODEP كقاعدة جزيرة عائمة كبيرة ليتم نشرها على مسافة مثالية من الشاطئ وتشغيلها بشكل مستقل لأكثر من 12 شهرًا.

ويسعى هذا المفهوم إلى المساعدة في سد الفجوات في قدرات الدفاع الصاروخي الباليستي (BMD) ومطالبة البحرية الأمريكية بحل إعادة التحميل في البحر.

يمكن لمركبات BMD والمستودعات أن تسافر بسرعة 5-8 عقدة وتغطي حوالي 200 ميل بحري يوميًا. من المتوقع أن يصل إجمالي القدرة على التحمل لـ MODEP إلى 150 يومًا بمدى يصل إلى 4000 ميل بحري دون التزود بالوقود.

ومن المتصور أن تعمل المنصة المحولة على تعزيز الدفاع الجوي الأمريكي أو مهام الضربة. مع قدرة خمسة أضعاف قدرة مدمرة موجودة من فئة Arleigh Burke، يمكن لـ MODEP استيعاب ما يصل إلى 512 خلية نظام إطلاق عمودي (VLS) أو 100 قاذفة صواريخ كبيرة.

ومن الممكن أن تؤدي المنصة إلى انخفاض كبير في المخاطر والتكاليف المرتبطة بأنظمة الدفاع الأرضية.

يهدف مفهوم MODEP أيضًا إلى دعم استدامة المقاتلات السطحية والغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية من خلال تكوين Afloat Forward Staging Base. ويقدر شراء هذه الحفارات الفائضة بـ 10% من تكلفة نسخة BMD.