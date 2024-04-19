حسن مصطفى: مستوى "كهربا" فى النازل.. و"عبدالمنعم" فقد تركيزه

انتقد حسن مصطفى نجم نادي الأهلي السابق، ثنائي المارد الأحمر محمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب تراجع أداء الثنائي مؤخرا وتذبذب المستوى.

وقال لاعب الأهلي السابق، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" للأسف الشديد محمود عبد المنعم كهربا، مستواه في النازل وماشي على سطر وبيسيب سطر، وعليه تقييم نفسه لمعرفة سبب التراجع الذي يعيشه".

وأضاف:" محمد عبد المنعم متوتر خلال الفترة الأخيرة، ودائم التشاجر مع لاعبي المنافس ووصل لمرحلة الغرور".

وأكمل نجم خط وسط الأهلي الأسبق:" يجب على مسئولى النادي الأهلي التحدث معه، ومطالبته بالتركيز في الملعب فقط، حتى يعود لسابق مستواه والذي ظهر عليه في بداياته".