الجمعة 19 أبريل 2024
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الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، في حفل رسامة وتنصيب أسامة إبراهيم قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفشن، والاحتفال بتجديد مباني الكنيسة بمحافظة بني سويف.

كما شارك في حفل رسامة وتنصيب القس ريموند سمعان قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بمغاغة المنيا، وضم أعضاء جدد للكنيسة. 

وحضر المراسم أيضًا، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام. 

ومن أعضاء البرلمان المصري، الأستاذ نادر يوسف نسيم، عضو مجلس النواب، والدكتور كريم بدر، عضو مجلس النواب، والدكتورة سهير أديب، عضو مجلس الشيوخ. 


كما شارك في برنامج مراسم الاحتفالات، القس كمال رشدي، راعي كنيسة المنيا الثانية، والقس نجاح كريم، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا، والقس كامل افرايم، راعي كنيسة شمس الدين، والقس محروس عايد، راعي كنيسة جزيرة شارونا، والقس خليل إبراهيم، راعي كنيسة العياط، والقس سمير يونان، راعي كنيسة الفيوم، والقس افرايم مسعود، راعي كنيسة نزلة فرج الله، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية من محافظة بني سويف والمنيا.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعبي الكنيسة الإنجيلية بالفشن والكوم الأخضر، كما هنأ كلًّا من القس أسامة والقس ريموند، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركتهم الاحتفالات اليوم، مضيفًا: "نشكر الدولة المصرية على الدعم والمساندة الكبيرة التي نحصد ثمارها اليوم، ونحتفل اليوم معًا ليس بتجديد المباني فقط ولكن ببناء البشر، وعلينا أن نعلم جيدًا يا أحبائي بأن الخدمة ليست نزهة، وأن الأمانة والصدق أولًا وفي كل شيء، وبالبساطة والإبداع والشفافية نواجه تحديات الخدمة ونقاوم محاولات تعقيد الحياة الدينية".

جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
جانب من مراسم تنصيب القس أسامة إبراهيم بكنيسة الفشن
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