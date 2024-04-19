الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"تجارية سوهاج" تعلن تلقى طلبات الاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

خالد أبو الوفا
خالد أبو الوفا

أعلنت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة عن آلية التقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

ودعا خالد أبو الوفا، جميع منتسبي الغرفة التجارية من أصحاب المنشآت التجارية التي يعمل بها أكثر من 10 عاملين استيفاء استمارة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنه 2024، الذي نص في مادته الأولى على "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 / 5 / 2024 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه"، تمهيدًا لتسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، ومن ثم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

نص الإعلان 

ونص الإعلان على الآتي أولًا تكون المنشأة المتقدمة تضم عددًا أكبر من 10 عمال، ثانيًا تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور على أن يكون آخر معاد لتلقي الطلبات 13 /5 /2024.

ثالثًا ترفق الملفات التالية في طلب الاستثناء: 

1. استمارة البيانات التعريفية للمنشآت وفقًا للنموذج رقم 2
2. خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء. 
٣. القوائم الماليه لآخر ثلاث سنوات. 
٤. كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة. 
٥. استثمارة 2 تأمينات. 
٦. السجل التجاري. 
٧. البطاقة الضريبية.

 

وزارة التخطيط خاطبت الغرف التجارية 

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد خاطبت الغرف التجارية بشأن إجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

ووفقًا لمنشور رسمى تقوم كل غرفة تجارية فى دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها  بإجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

وتقوم بذلك جميع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

الغرف التجارية خالد أبو الوفا الغرفة التجارية بسوهاج أصحاب المنشآت التجارية وزارة التخطيط

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