كان داعمًا لقضيتنا.. فلسطينيون ينعون صلاح السعدنى وينشرون صورته مع الرئيس عرفات

نعى عدد من المواطنين الفلسطينيين الفنان صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ81 عامًا عقب حياة حافلة من الأعمال الدرامية الفارقة في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وتداول عدد من الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان الراحل صلاح السعدني مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال الكاتب الصحفي ثائر أبوعطيوي من قطاع غزة: "إلى روح الفنان الجميل والمبدع صلاح السعدني وردة وسلام، صلاح السعدني عمدة الفن المصري، وأحد أعمدة الفن العربي، الذي سنفتقده، ولكن ستبقى أعماله الدرامية تذكرنا به وبالفن الجميل الذي أبدع في محتواه ومفرداته، والعزاء موصول برحيل الفنان صلاح السعدني لكل الأحبة الأشقاء في جمهورية مصر العربية".

فيما قال محمد يوسف أبوطه من مدينة رفح جنوب قطاع غزة: "توفي ظهر اليوم في القاهرة الفنان المصري القدير صلاح السعدني عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد أن قدم أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني".

كما نعى صالح محمد أبوغربية، يعمل لدى وزارة الثقافة الفلسطينية، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفنان الراحل صلاح السعدني.

أبوغربية: كان صاحب موقف منحاز للقضية الفلسطينية

وقال أبوغربية في منشوره "رحيل الفنان المصري القدير المثقف القومي صلاح السعدني لروحه الرحمة والمغفرة كان صاحب موقف منحاز للقضية الفلسطينية في مارس 2015 قمت والمرحوم أسعد الشريف وهو صديق شخصي للمرحوم صلاح السعدني بزيارته في منزله ودعوته لزيارة فلسطين فاعتذر وفي قلبة لوعة فقال دي أمنية حياتي لكن لا أستطيع زيارتها وفيها صهيوني واحد فكيف سأدخلها من خلال جندي صهيوني لا لا مقدرش، رحم الله الفنان الملتزم المثقف".

ماذا قال صلاح السعدني عن القضية الفلسطينية؟

تضامن الفنان الراحل صلاح السعدني مع القضية الفلسطينية، فقال ذات مرة: "إسرائيل تحاول تحقيق أهدافها التي تفشل فيها من خلال الحرب بتأييد أعمى من الولايات المتحدة الأمريكية وتخاذل المجتمع الدولي في نصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف السعدني "أنَّ دور الفنان تجاه القضايا القومية هو دور مهم نظرًا لقدرته على التعبير عن وجهة نظره من خلال أعماله الفنية ومواقفه السياسية ومساندة الأشقاء يجب أن تكون من الشعوب، والفنانون هم جزء من الشعوب".

وكان الفنان الراحل قد غاب عن الظهور الإعلامي منذ سنواتٍ طويلة، واختتم مسيرته الفنية الغنية، التي بدأها في ستينيات القرن الماضي، بمسلسل "القاصرات" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2013.