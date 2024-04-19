الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُعلن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس المصرية

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

- دعم المبتكرين والنوابغ على رأس أولويات وزارة التعليم العالي
- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 تركز على تنمية المواهب الشابة
- اختيار منسقين لصندوق رعاية المبتكرين خطوة مهمة لاكتشاف المواهب ورعايتها
- رعاية الموهوبين والمبتكرين ثروة قومية تُسهم في بناء مستقبل مصر
- اكتشاف المواهب الشابة ودعمها ضروري لتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية في مصر

تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز آليات اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على المساهمة فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن اختيار منسقين له بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، وذلك في إطار خطة الصندوق لدعم الطلاب المبدعين والموهوبين بجميع أنحاء مصر من مراحل مبكرة.

وأكد الوزير أن دعم المبتكرين والنوابغ من أهم أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، إيمانًا من الوزارة بأن هذه الفئة من الطلاب تُمثل ثروة قومية يجب علينا رعايتها وتنميتها، مؤكدًا أن اختيار منسقين لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في مختلف المدارس والجامعات المصرية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أنّ هذه الخطوة ستساعد في اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهما من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، ونأمل أن يُساهم ذلك في تحقيق أهدافنا في بناء جيل من الشباب المبدع القادر على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية في مصر.

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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge

دعوة الطلاب للتواصل مع منسق الصندوق في المدرسة أو الجامعة
من جانبه، أشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أهداف الصندوق والتي من بينها دعم الطلاب المبدعين والموهوبين في جميع أنحاء مصر، حيث يُقدم الصندوق العديد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ، بما في ذلك المنح الدراسية، والدعم المالي، والبرامج التدريبية، وفرص المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية.

اختيار 62 منسقًا بالجامعات و40 منسقًا بالمدارس لاكتشاف الطلاب المبتكرين ودعمهم

وأكد د. ضياء خليل أن الصندوق حرص في اختياره لمنسقي الصندوق بالجامعات والمدارس أن يكونوا من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن عدد منسقي الصندوق بالجامعات 62 منسقًا، وعدد منسقي الصندوق بالمدارس ما يقرب من 40 منسقًا، موضحًا أن هؤلاء المنسقين على استعداد دائم للتواصل مع الطلاب المبدعين والموهوبين بالمدرسة أو الجامعة؛ لتعريفهم ببرامج الصندوق وخدماته، ومساعدة الطلاب في إعداد طلبات الحصول على دعم الصندوق، وتقديم الدعم والتوجيه للطلاب في جميع مراحل تطوير مشاريعهم، فضلًا عن تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بالمدرسة أو الجامعة.

ورحب د. ضياء خليل بانضمام منسقين جدد، مثمنًا جهودهم في دعم الطلاب المبدعين والموهوبين، وأنّهم سيلعبون دورًا مهمًا في تحقيق أهداف الصندوق في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، داعيًا جميع الطلاب الذين لديهم أفكار لمشاريع ريادية أو ابتكارية، ويحتاجون إلى دعم مادي أو فني لتطوير مشروعهم، أو يبحثون عن توجيه ودعم من خبراء في مجال ريادة الأعمال والابتكار إلى التواصل مع منسقي الصندوق في المدرسة أو الجامعة.

رعاية المبتكرين والنوابغ دعم الطلاب المبدعين الجامعات الحكومية الموهوبين التعليم العالي

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