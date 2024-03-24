الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج  Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.

وأشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبايوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

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21  فريقًا من 15 جامعة مصرية يفوز بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين في البرنامج
وأكد د.ضياء خليل أن المرحلة الثانية للمسابقة شهدت تقدم 90 فريقًا، بإجمالي 450 طالبًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 21 فريقًا بإجمالي 87 طالبًا من 15 جامعة مصرية، موضحًا أن الدعم المالي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع.

البرنامج يستهدف طلاب الجامعات لتقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية والصحة ومنتجات التجميل والبايوتكنولوجي
وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن من بين المزايا التي يوفرها البرنامج، توفير مرافق ومعدات من الشركات المشاركة؛ لتنفيذ المشروع بأفضل جودة، واستخدام الإمكانيات العلمية والتقنية المتاحة بالجامعات، وتوفير حافز مالي للمشرف الأكاديمي في حال نجاح الفريق في الوصول إلى حل للتحدي الصناعي، مؤكدًا أهمية البرنامج في إكساب الطلاب الخبرات والمهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا أنه سيقام نهاية البرنامج تكريم للفرق المشاركة، والمشرفين الأكاديميين، والشركاء الصناعيين.

للتحدي الصناعي الإمكانيات العلمية المبتكرين والنوابغ والبايوتكنولوجي الشركاء الصناعيين المعاهد العليا المصرية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

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