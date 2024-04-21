أسرار الطعام السحري لصحة حديدية.. البقوليات "سوبر فود"

في كثير من الأحيان لا يرغب الكثير منا تناول البقوليات بشكل مستمر، وهو ما يتسبب في فقدان القيمة الغذائية العالية الموجودة فى تلك الأطعمة المهمة، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد بعض البقوليات والتي تساعد فى الوقاية من الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، وفقا لموقع هيلث الطبي.



العدس

العدس عبارة عن بقوليات صغيرة مليئة بالعناصر الغذائية، إنها مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، وتوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة بعد الاستهلاك وتدعم مستويات السكر في الدم المستقرة، ىيوفر ربع كوب من العدس 30 جرامًا من الكربوهيدرات و12 جرامًا من البروتين و5 جرامًا من الألياف.



يساعد محتواها العالي من الألياف على تنظيم عملية الهضم وتعزيز الشبع علاوة على ذلك، يعد العدس مصدرًا ممتازًا للحديد، الذي يدعم نقل الأكسجين لاستقلاب الطاقة.

العدس سهل التحضير ويمكن إضافته إلى العديد من الأطباق. يعد العدس إضافة رائعة للحساء والسلطات واليخنات. بعض وصفات الخبز تتضمن العدس.

الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا جزءًا من عائلة البقوليات، وهي غذاء غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة فالفاصوليا، بغض النظر عن نوعها، مليئة بالكربوهيدرات المعقدة، مما يعني أنها يمكن أن توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة بعد الاستهلاك. يوفر نصف كوب من الفاصوليا حوالي 20 جرامًا من الكربوهيدرات و7 جرامًا من الألياف.

سيؤدي محتوى الكربوهيدرات إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، وسوف تساعد الألياف على منع انهيار السكر.

تعتبر الفاصوليا إضافة رائعة لأطباق الأرز الشهيرة مثل الفاصوليا الحمراء والأرز ومع ذلك، يمكن أيضًا خلطها مع السلطات والحساء والفلفل الحار والمزيد.



التمر

التمور التي تحتوي على الجلوكوز والفركتوز والسكروز غنية بالسكريات الطبيعية ويمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة. تحتوي التمر الواحد على 18 جرامًا من الكربوهيدرات، مما يجعلها وسيلة مناسبة لتعزيز الطاقة، أو، إذا لم يكن التمر العادي فاتح للشهية، فيمكن أن يكون التمر إضافة مغذية للعديد من الوصفات يمكن إضافة التمر إلى كرات الطاقة غير المخبوزة ودقيق الشوفان والعصائر والمزيد.

بالإضافة إلى دعم مستويات الطاقة، يوفر التمر أيضًا عناصر غذائية حيوية أخرى. يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك النحاس والحديد والمنغنيز والبوتاسيوم.