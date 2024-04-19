إعلام عبرى: الخارجية الإسرائيلية تطالب سفاراتها وقنصلياتها بعدم التعليق على ما جرى بإيران

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها وقنصلياتها بعدم التعليق على ما جرى في إيران، وذلك وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل لها، بأن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال، وذلك حسب وسائل إعلام عبرية.

استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

كانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت نقلًا عن إعلام أمريكي، بأنه تم استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.