الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام عبرى: الخارجية الإسرائيلية تطالب سفاراتها وقنصلياتها بعدم التعليق على ما جرى بإيران

الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن  الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها وقنصلياتها بعدم التعليق على ما جرى في إيران، وذلك وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل لها، بأن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال، وذلك حسب وسائل إعلام عبرية.

استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

كانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت نقلًا عن إعلام أمريكي، بأنه تم استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

الخارجية الإسرائيلية إيران إسرائيل الهجوم الإسرائيلي في إيران القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: الهجوم الإسرائيلى على إيران رد محدود يهدف لتجنب تصعيد التوتر

الأكثر قراءة

عاجل| 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عادل إمام السبب.. صلاح السعدنى "عمدة الدراما" المخطوف من الزراعة

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

وداعاً يا عمدة.. رحيل صلاح السعدني النجم الذي لا ينطفئ بريقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة