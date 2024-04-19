نيويورك تايمز: الهجوم الإسرائيلى على إيران رد محدود يهدف لتجنب تصعيد التوتر

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، أن الهجوم على إيران رد محدود يهدف إلى تجنب تصعيد التوتر، وفقا لعاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كانت انفجارات قد وقعت قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسئول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

مصدر أمريكي: صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران

ذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس نقلًا عن مصدر أمريكي، أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وقالت شبكة "سي إن إن" أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.