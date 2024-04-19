المشدد 3 سنوات لصاحب شركة ومزارع لإتجارهما فى مخدر الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، صاحب شركة تصدير واخر مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بالبدرشين.

كانت قد أحالت النيابة العامة "رضا.س" 38 سنة مزارع، "شريف.ج" 28 سنة صاحب شركة تصدير، للمحاكمة أمام الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري.

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش.

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته النيابة العامة للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.