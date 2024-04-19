الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لصاحب شركة ومزارع لإتجارهما فى مخدر الحشيش بالجيزة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، صاحب شركة تصدير واخر مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بالبدرشين.

 

كانت قد أحالت النيابة العامة "رضا.س" 38 سنة مزارع، "شريف.ج" 28 سنة صاحب شركة تصدير، للمحاكمة أمام الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري.

 

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش.

 

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته النيابة العامة للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة السجن المشدد 3 سنوات الاتجار في مخدر الحشيش البدرشين

مواد متعلقة

السجن المشدد لـ 4 متهمين بسرقة "منجد" فى القليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. وفاة 20 من الجيش السورى وقوات موالية فى هجمات لداعش

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

سر خلطة أشهر كشرى فى مصر.. بيروحله فنانين ونجوم كورة من 90 سنة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟