الخميس 18 أبريل 2024
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حوادث

السجن المشدد لـ 4 متهمين بسرقة "منجد" فى القليوبية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة السادسة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثالث والرابع، والمشدد 5 سنوات للمتهم الثانى، لسرقتهم منجد بالإكراه بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة سيف الدين بن الوليد، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 37045 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3148 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد أ ا"، 16 سنة، عامل بسوبر ماركت، و"محمد ز ص"، 19 سنة، نقاش، و"خالد ح ر"، 15 سنة، عامل نظافة، و"محمد ي ع"، 17 سنة، نجار مسلح، مركز طو خ محافظة القليوبية، أنهم في يوم 17/11/2023، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المركبة الآلية والهاتف المحمول والمملوك أولها للمجني عليه إبراهيم محمد الصادق إبراهيم، والمملوك ثانيهما للمجني عليه وليد إبراهيم محمد الصادق إبراهيم، منجد أفرنجي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ثانيهما.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه، وأشهر الأول في مواجهته سلاح ناري "بندقية خرطوش" مهددا به إياه للترجل من دراجته فانصاع لهم وطلب منه هاتفه المحمول فسلمه إياه حال تواجد المتهم الرابع بمحيط الواقعة لتأمين الطريق لباقي المتهمين إبان الواقعة وكان ذلك ليلا بالطريق العام، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه بالاستيلاء على المسروقات على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أحرز المتهم الأول وحاز باقي المتهمون بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش".

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات النقيب أحمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ، صحة الواقعة بقيام المتهمين باستيقاف المجنى عليه حال سيره بالطريق العام ليلا وأشهر المتهم الأول سلاح ناري بندقية خرطوش في وجهه مهددين إياه قاصدين سرقته كرها عنه وقد تمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصين به كرها عنه ولاذوا بالفرار.

محكمة جنايات بنها القليوبية منجد الطريق العام حيازة اسلحة مركز شرطة طوخ المستشار السيد هاشم الصادق

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