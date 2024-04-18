الخميس 18 أبريل 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين فى "خناقة طوخ"

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ووكيل النيابة سيف الدين بن الوليد، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لـ3 متهمين منهم كهربائي سيارات و2 حلوانية، لاتهامهم بإشعال النار بغرفة ملك شخص بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

تفاصيل القضية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2023 جنايات مركز كوخ، والمقيدة برقم 1720 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 20 سنة، كهربائي سيارات، مقيم ترسا مركز طوخ، و"يوسف م ع"، 18 سنة، طالب، مخلي سبيله، مقيم ترسا مركز طوخ، و"عبدالرحمن خ ف"، هارب، و"محمد ن ع"، 19 سنة، حلواني، و"محمد ا م"،  18 سنة، خراط ميكانيكي، و"فارس م ع"، 19 سنة، حلواني سبوع، وجميعهم مقيمون ترسا مركز طوخ، لأنهم في يوم 12 / 4 / 2023م، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وضعوا النار عمدًا بالغرفة المملوكة للمجنى عليه أحمد سلامة محمد مصطفى بأن قاموا بسكب المادة المعجلة للاشتعال - محل الوصف التالي - وأوصله بمصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف مضرمًا به النيران فبدت آثارها الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مادة معجلة للاشتعال "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

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