الجمعة 19 أبريل 2024
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الثقافة

"مراوغة التاريخ.. فى الآداب والفنون البصرية".. جديد الناقد محمود الضبع

مراوغة التاريخ
مراوغة التاريخ

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون كتاب "مراوغة التاريخ.. في الآداب والفنون البصرية" للناقد والأكاديمي الدكتور محمود الضبع.

ويقدم كتاب "مرواغة التاريخ.. في الآداب والفنون البصرية" للدكتور محمود الضبع، قراءة وصفية تحليلية ثقافية تبدأ بدراسة تاريخنا العربي في الآداب والفنون، ليرصد أشكالَ وإشكالات حضور هذا التاريخ على مستوى التناول والتلقي، وما ينتج عنه من تشويه له في كثير من الأحيان، أو الجدل معه، أو تأكيده.

ثم يأتي الفصل الثاني، لدراسة أشكال حضور ومراوغات التاريخ في فنون السرد العربية المعاصرة، وتجليات ذلك في الرواية والقصة القصيرة، والمسرح النصي المكتوب، مع تحليل نقدي لنماذج دالة، تنتمي إلى المعاصرة.

ويستكمل الكتاب سعيه بالوقوف أمام حضور التاريخي المقدس في الشعرية المعاصرة، وآليات اشتباك النص الشعري معها، ومستويات تعالقه، وتقنيات اشتغال التاريخي المقدس في الشعري، بدءًا من الشعر التفعيلي واتجاهاته المتعددة في الوطن العربي، واستمرارًا مع قصيدة النثر واتساعها المستمر.

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ويُختتم الكتاب بقراءة أدب السيرة الذاتية وسرد الذات، بين التاريخي والمتخيل السردي، ليقف أمام الواقعي والمتخيل في أدب السيرة الذاتية، وأبنيتها وأشكالها، وتقنيات حضور التاريخ فيها، وجماليات الأداء في أشكال هذا النوع من الأدب، وعلاقته بالتحولات التي تشهدها فنون السرد المعاصرة من تماهٍ بين الذاتي والمتخيل، وتحولات الخطاب فيها، والتجريب المستمر في أبنية كتابتها.

والدكتور محمود الضبع، أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، له مؤلفات، منها: "مساءلة العقل العربي (المسارات الغائبة)، والثقافة والهوية والوعي العربي، وغواية التجريب، وحركة الشعرية العربية في مطلع الألفية الثالثة، وطه حسين، ولغو الصيف وجد الشتاء، وقراءة ثقافية، والثقافة والهوية والتكنولوجيا، والرواية الجديدة، وقراءة في المشهد العربي المعاصر"، كما حاز على جائزة طه حسين في النقد الأدبي.

مراوغة التاريخ في الآداب والفنون البصرية الدكتور محمود الضبع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون دراسة تاريخنا العربي في الآداب والفنون دراسة أشكال حضور ومراوغات التاريخ في فنون السرد العربية

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