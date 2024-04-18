مساعد وزير التموين: توثيق التراث "من الضروريات"

مشيدًا بمشروع التلي

أكد إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن توثيق التراث هو من الضروريات في الفترة الحالية، خاصة أن مصر لديها تراث كبير يتطلب التسجيل حفاظا عليه من الاندثار، مضيفًا أنه ازدادت طلبات التسجيل مؤخرًا؛ للحفاظ على أصول المؤسسات.

أضاف عشماوي خلال كلمته فى ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر- قطاع حرفة التلّي في سوهاج- مصر" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، أنه خلال الفترة القادمة لن يسمح بتسجيل أي سلعة غير لو مسجلة، مشيدا بالمشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر- قطاع حرفة التلّي في سوهاج– مصر" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج.

وتطرق خلال كلمته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا فى الاسعار، لعدد من المنتجات، وذلك نتيجة القرارات الاقتصادية التى أخذتها الدولة نحو مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.