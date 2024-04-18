الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مايا مرسي: استكمال مشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال بسيناء وسيوة

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن فكره إحياء حرفة التراث لم تكن من فكرتي، لكن مَن رسّخها هى الدكتورة فرخندة حسن، فى عام 2000، وقامت بتدريب وإطلاق المشروع التلي للحرف التراثية، مضيفة أنه على مدار تلك الفترة والمجلس يعمل على ذلك المشروع.

وأضافت مايا مرسي، خلال كلمتها فى ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، أنه حرص المجلس على توعية المستفيدات من المشروع، ويتكون المشروع من 5 مراحل، وتم تزويد رائدات اعمال، فى ذلك المجال وهنعمل فى سيناء وسيوة بتسجيل الحرف فى تلك المحافظات.

وانطلقت منذ قليل، فعالية المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي)، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين.

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "تلي شندويل"، يوضح أهمية التراث وقيمة الحرفة التراثية، لتعزيز قيمة المنتج وحمايتها من الاندثار.

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يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة الذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج.  

يتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

ويصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم  ، وسيقوم بإخراج  العرض الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".

الدكتورة مايا مرسي القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المشروع التلي للحرف الملكية الفكرية

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