الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس زراعة النواب: ارتفاع أسعار توريد القمح دليل على دعم الدولة للمزارعين

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

قال النائب هشام الحصري، رئيس  لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية ما تبذله الدولة من جهود لصالح التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للقمح حاليا تؤكد حجم تلك الجهود كما تؤكد تغيير طريقة التعامل مع المزارعين، والحرص علي تقديم كافة أشكال الدعم إليهم.

وأوضح الحصري في تصريحات له اليوم، أن الأسعار العالمية للقمح، تراجعت لتصبح 200 دولار للطن، بما يوازى نحو 9.6 جنيه مصري للكيلو الواحد، و1440 جنيه للأردب، متابعا، وهو ما يعد أقل من السعر الذى حددته الحكومة مؤخرا لتوريد القمح، وهو 2000 جنيه للأردب الواحد، ما يعنى أن سعر توريد القمح محليا أكبر من السعر العالمى بقيمة نحو 560 جنيها.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك الأمر دليل علي ما تبذله الدولة من جهود تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دعم المزارع المصري وتشجيعه علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

 

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وتابع الحصري، أيضا ذلك الأمر يؤكد تغيير الثقافة الحكومية السابقة في الماضي، حول استيراد مثل تلك المحاصيل من الخارج طالما ستكون أقل تكلفة من الداخل، وهو ما كان له تأثير سلبى في الماضي في تراجع حجم زراعات المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس السيسي موجها بالتوسع في تلك الزراعات الهامة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين.

وأكد الحصري، أن ذلك الأمر من شأنه تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وهو ما يمثل جزء أساسي من أمنها القومي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تتابع بشكل متواصل تلك الملفات وتسعى لتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجه المزارعين من خلال مناقشتها ودراستها مع الحكومة للتوصل إلى الحلول المناسبة.

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة بمجلس النواب الحوار الوطنى المحاصيل الاستراتيجية

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