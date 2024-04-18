الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مدبولى: فعلنا إجراء مصادرة الشحنات المتروكة بالجمارك اعتبارًا من أول أبريل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أفرجت عن سلع بـ8 مليارات دولار من الموانئ.

وأضاف أن هناك بعض التأخر والتلكؤ من أصحاب رسائل موجودة فى الميناء، ووفقا للقانون إذا تأخر صاحب الرسالة عن شهر تبدأ الدولة إجراءات مصادرة البضائع، مُشيرًا إلى أنه تم إيقاف العمل بهذا الإجراء خلال فترة الأزمة، إلا أننا فعلناه مرة أخرى اعتبارًا من اول أبريل.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرارا فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار فى أسعار السلع وخلق فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية بتخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

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