مدبولى: تكليفات من الرئيس بضرورة أن يشعر المواطن بنزول الأسعار بشكل جذرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة ضبط الأسعار ممثل فيها كل جهات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ممثلة فى الشركة الوطنية، وبالطبع معنا اتحادات الغرف التجارية والصناعات الغذائية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بمجلس الوزراء، عقب اجتماعه بلجنة ضبط الأسعار: إنه منذ الأسابيع الماضية نتابع الموقف على الأرض، وهناك تكليفات من فخامة الرئيس بضرورة أن يشعر المواطن بنزول الأسعار بشكل جذري.. واليوم تابعنا على الأرض ما يحدث، فى كل الاتجهات، ومن خلال مركز المعلومات أمكن حصر كل محافظة ومن داخلها أيضا، وبشكل عام هناك نزول بشكل عام بنحو 22%، والسلع الأساسية بنسبة 27%.

وتابع: وجهتُ وزير التموين اليوم بمتابعة انخفاض أسعار الخبز الحر، بعد الانخفاضات التي حدثت الأيام الماضية.