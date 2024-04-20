السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى البار يوحنّا تلميذ غريغوريوس الذيكابولي

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى البار يوحنّا تلميذ غريغوريوس الذيكابولي، الذي انتقل إلى الله في دير القدّيس خاريطون بالقرب من بيت لحم، حيث عاش ناسكاً منقطعاً إلى الله بالصلاة وإماتة الجسد.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الليتورجيّا هي القمّة التي يرتقي إليها عمل الكنيسة وهي إلى ذلك المنبع الّذي تنبع منه كلّ قوّتها، فجميع الجهود الرسولية تهدف إلى أن يتوحّد الجميع، وقد أصبحوا أبناء الله بالإيمان والمعموديّة، ويسبّحوا الله في وسط الكنيسة، ويشتركوا في الذبيحة، ويأكلوا فصح الربّ. 

وبالمقابل فالليتورجيّا نفسها تحثّ المؤمنين، وقد أشبعوا من "الأسرار الفصحيّة"، على أن يكونوا "قلبًا واحدًا في التقوى"؛ إنًها تصلّي لكي "يتقيّدوا في حياتهم بما اقتبسوه بالإيمان"؛ وتجديد عهد الربّ مع البشر في الإفخارستيّا يجتذب المؤمنين ويجعلهم يتحرّقون إلى محبّة الرّب يسوع المسيح الملحّة.  فمن الليتورجيّا، ولا سيّما ليتورجيّا الإفخارستيّا، تجري فينا النعمة، كما من ينبوع، ويحصل تقديس البشر في الرّب يسوع المسيح حصولاً غايةً في الفاعليّة كما يحصل تمجيد الله الّذي تنتهي إليه، كما إلى الهدف الأخير، سائرُ أعمال الكنيسة.

من جهة اخرى، تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيم لقاء تكويني لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري بعنوان "http" من غير "s"، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

دار اللقاء حول "كيف يمكنني التعامل مع الأخبار والمعلومات التي أستقبلها وكيف أتأكد من صحتها والبحث عن مصادرها"، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، كما ألقى عظة الذبيحة الإلهية انطلاقًا من إنجيل القديس لوقا، الإصحاح السادس.

تضمن اليوم أيضًا شرح الأب جورج لتاريخ كنيسة العائلة المقدسة، وأهميتها التاريخية، كما احتوى اللقاء على مجموعات العمل، والألعاب الجماعية.

شارك في اللقاء العديد من شباب كنائس الإيبارشية البطريركية من المرحلتين الإعدادية، والثانوية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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