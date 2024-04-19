الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بيزنطيو مصر يحتفلون بيوحنا راهب دير خاريطون

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البارّ يوحنّا الذي من الدير القديم وهو من رهبان دير القدّيس خاريطون الملقّب بـ"الدير القديم" الذي توفي في أوائل القرن التاسع.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّه لأمرٌ مثيرٌ للإعجاب أنّ الله أَمطَرَ مَنًّا لآبائنا وأنهم كانوا يُشبَعون يوميّاً من خبز السماء. لهذا السبب يقال: "أَكَلَ الإِنْسَانُ خُبْزَ الْمَلاَئِكَةِ" ومع ذلك، فإنّ الذين تناولوا هذا الخبز في الصحراء ماتوا جميعًا. على العكس من ذلك، فإنّ القوت الذي تتلقّاه، هذا الخبز الحيّ الذي نزل من السماء، يُكَوِّن الطّريق للحياة الأبديّة، وكلّ من يأكل منه لن يموت أبدًا. إنّه جسد الرّب يسوع المسيح...

ذلك المنّ كان من السماء، وهذا الخبز هو ما فوق السماء؛ ذلك كان هديّة من السماء، وهذا من ربّ السماوات. ذلك كان عرضة للفساد إذا تمّ الإحتفاظ به حتّى اليوم التالي، وهذا غريب عن كلّ فساد: لا يمكن لأيّ شخص يذوقه باحترام أن يدركه الفساد. بالنسبة للعبرانيّين تدفّقت المياه من الصخرة، بالنسبة إليك يتدفّق الدَّم من الرّب يسوع المسيح. لقد رواهم الماء للحظة، أمّا أنت فيغسلك دمه إلى الأبد. شرب العبرانيّون وعطشوا. أمّا أنت، بمجرد أنّك قد شربت، فلن تشعر بالعطش أبدًا. ذاك كان رؤية مسبقة، وهذا هو الحقيقة الكاملة...

كان المنّ "ظِلَّ الأُمورِ المُستَقبَلة" استمع إلى ما أُظهِر لآبائنا: "كُلُّهُم شَرِبوا شَرابًا رُوحِيًّا واحِدًا؛ فقَد كانوا يَشرَبونَ مِن صَخرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَتبَعُهم، وهذه الصَّخرَةُ هي المسيح "... أنت عرفت الإنجاز، رأيت النور الكامل، الحقيقة المُستَبَقة، جسد الخالق بدلاً من المنّ الذي من السماء. ما نأكله ونشربه، يعبّر عنه الرُّوح القدس في مكان آخر: “طَيِّبٌ ٱلرَّبُّ، أَلا ذوقوا وَٱنظُروا طوبى لِلإِنسانِ ٱلَّذي يَتَّكِلُ عَلَيه!”.

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