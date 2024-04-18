مصرع وإصابة 9 إثر انقلاب "ميكروباص" أعلى كوبرى البدارى فى أسيوط

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 8 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الكوبري القبلي بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

البداية بتلقي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، وبلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى بالبدارى ومصرع مواطن وإصابة 8 آخرين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص، تبيَّن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأعلى كوبري بالبداري ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين وجارٍ حصرهم بالأسماء وبيان الإصابات.