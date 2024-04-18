الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الوقائع تنشر قرار وزارة التجارة بوقف تصدير شركات للبطاطس حتى نهاية الموسم

البطاطس
البطاطس

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 85 لسنة 2024 بأن توقف شركة الشويل للتنمية الزراعية والتجارة (منير مصطفى حسانين أحمد وشريكيه) وعنوانها - قرية أبو بكر الصديق بمقر الورشة المركزية للشركة العربية لاستصلاح الأراضى - غرب النوبارية - عن تصدير البطاطس إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى) وذلك حتى نهاية الموسم 2026/2027.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 85 لسنة 2024 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2019 "قانونى مشترك" بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 7/3/2024 ؛ قـــرر: 

(المادة الأولى ) توقف شركة الشويل للتنمية الزراعية والتجارة (منير مصطفى حسانين أحمد وشريكيه) وعنوانها - قرية أبو بكر الصديق بمقر الورشة المركزية للشركة العربية لاستصلاح الأراضى - غرب النوبارية - عن تصدير البطاطس إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى) وذلك حتى نهاية الموسم 2026/2027 

(المادة الثانية ) توقف محطة الشويل للتنمية الزراعية والتجارة وعنوانها - قرية أبو بكر الصديق بمقر الورشة المركزية للشركة العربية لاستصلاح الأراضى - غرب النوبارية - عن تشغيل البطاطس للتصدير إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى)، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2024.

 (المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة.

الوقائع الرسمية اليوم وزارة التجارة والصناعة شركة الشويل للتنمية الزراعية والتجارة غرب النوبارية تصدير البطاطس دول الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة روسيا الاتحادية - استيراد البطاطس

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