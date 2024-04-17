الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير مناخى: الجمعة تحسن فى الأحوال الجوية بالإمارات

الإمارات
الإمارات

علق الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، والخبير فى التغيرات المناخية، على حالة الطقس السيئ التي تضرب الإمارات العربية المتحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأمطار التى سقطت على الإمارات من أكبر منخفض وأكثر أمطار تهطل على الإمارات بكميات غير عادية، أغرقت الدولة كلها، وذلك بسبب منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا وعلى الأرض ما عمق كميات الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن هذه الأمطار تؤكد للعالم تأثير التغير المناخي على العالم، وهذا مشهد غير طبيعي يحدث في الإمارات، وكميات هذا المنخفض غير عادية سحبت كميات غير عادية من مياه الخليج العربي أدت إلى سقوط هذه الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان دائمًا في فصل الربيع تتأثر ببحر العرب ويحدث لديه عواصف ثلجية وأمطار غزيرة في كل عام، ولكن الغريب هذا العام أن الكمية أدت لحالة من الوفاة وهذا لم يحدث منذ زمن طويل، وذلك يؤكد أن المنخفض كان قويًا وكميات الأمطار أسرع من التصريف ما أدى لتراكمها في الشوارع، محذرًا من التغيرات المناخية.

وأكد أحمد عبدالعال أن غدًا الخميس ستكون الأمطار أقل من أمس، وبعد غدٍ الجمعة سنشهد تحسنًا في الأحوال الجوية.

الإمارات العربية المتحدة فضائية الحياة الحياة اليوم أحمد عبدالعال

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

آخر تطورات الحالة الصحية للأسقف مار ماري عمانويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلي" المبعوث الأممي تربك المشهد الليبي

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذي عرض بعد ثلاثين عاما من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين