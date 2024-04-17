خبير مناخى: الجمعة تحسن فى الأحوال الجوية بالإمارات

علق الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، والخبير فى التغيرات المناخية، على حالة الطقس السيئ التي تضرب الإمارات العربية المتحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأمطار التى سقطت على الإمارات من أكبر منخفض وأكثر أمطار تهطل على الإمارات بكميات غير عادية، أغرقت الدولة كلها، وذلك بسبب منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا وعلى الأرض ما عمق كميات الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن هذه الأمطار تؤكد للعالم تأثير التغير المناخي على العالم، وهذا مشهد غير طبيعي يحدث في الإمارات، وكميات هذا المنخفض غير عادية سحبت كميات غير عادية من مياه الخليج العربي أدت إلى سقوط هذه الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان دائمًا في فصل الربيع تتأثر ببحر العرب ويحدث لديه عواصف ثلجية وأمطار غزيرة في كل عام، ولكن الغريب هذا العام أن الكمية أدت لحالة من الوفاة وهذا لم يحدث منذ زمن طويل، وذلك يؤكد أن المنخفض كان قويًا وكميات الأمطار أسرع من التصريف ما أدى لتراكمها في الشوارع، محذرًا من التغيرات المناخية.

وأكد أحمد عبدالعال أن غدًا الخميس ستكون الأمطار أقل من أمس، وبعد غدٍ الجمعة سنشهد تحسنًا في الأحوال الجوية.