الفنانة هندية تستغيث من مالك عقار بالجيزة: "قاطع عنى الكهرباء من شهرين" (لايف)

ظهرت الفنانة هندية خلال فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث من صاحب عقار بشارع ابن كثير بمنطقة الجيزة، بعد أن قطع الكهرباء عن محلها الخاص منذ أكثر من شهر وسرقة كابل كهربائي.

وقال الفنانة هندية خلال لايف لـ"الدستور": بعاني من مشكلة منذ شهرين، بعد أن فصل صاحب العقار الكهرباء عن مكتبي بمنطقة الجيزة، بعد ما عرف أن هأجر المحل لصيدلية وخلاص نفس اليوم اللي هكتب فيه العقد، قطع كابل الكهرباء، ودي مش المرة الأولى بسبب الطمع، وكمان سرق كابل الكهرباء ووصله لمكان آخر".

تفاصيل عن الفنانة هندية

الفنانة هندية من مواليد شبرا، عملت في السينما وقدمت العديد من الأدوار المختلفة مع الفنان عادل إمام، وتفرغت للعمل راقصة في نهاية السبعينيات، حتى جاءتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال السينما في منتصف الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأفلام ثم المسرحيات ومسلسلات التليفزيون، ومن أهم أفلامها فيلم (حنفي الأبهة) عام ١٩٩٠، و(مطاردة في الممنوع) عام ١٩٩٣، وفي التليفزيون مسلسل (الهجرة إلى المجهول، يوميات زكي الناصح)، وفي المسرح (المليم بأربعة، حمري جمري)، واعتزلت الفن عام ١٩٩٩ عقب وفاة شقيقها، وارتدت الحجاب.

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