الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنانة هندية تستغيث من مالك عقار بالجيزة: "قاطع عنى الكهرباء من شهرين" (لايف)

الفنانة هندية
الفنانة هندية

ظهرت الفنانة هندية خلال فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث من صاحب عقار بشارع ابن كثير بمنطقة الجيزة، بعد أن قطع الكهرباء عن محلها الخاص منذ أكثر من شهر وسرقة كابل كهربائي. 

وقال الفنانة هندية خلال لايف لـ"الدستور": بعاني من مشكلة منذ شهرين، بعد أن فصل صاحب العقار الكهرباء عن مكتبي بمنطقة الجيزة، بعد ما عرف أن هأجر المحل لصيدلية وخلاص نفس اليوم اللي هكتب فيه العقد، قطع كابل الكهرباء، ودي مش المرة الأولى بسبب الطمع، وكمان سرق كابل الكهرباء ووصله لمكان آخر".

تفاصيل عن الفنانة هندية

الفنانة هندية من مواليد شبرا، عملت في السينما وقدمت العديد من الأدوار المختلفة مع الفنان عادل إمام، وتفرغت للعمل راقصة في نهاية السبعينيات، حتى جاءتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال السينما في منتصف الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأفلام ثم المسرحيات ومسلسلات التليفزيون، ومن أهم أفلامها فيلم (حنفي الأبهة) عام ١٩٩٠، و(مطاردة في الممنوع) عام ١٩٩٣، وفي التليفزيون مسلسل (الهجرة إلى المجهول، يوميات زكي الناصح)، وفي المسرح (المليم بأربعة، حمري جمري)، واعتزلت الفن عام ١٩٩٩ عقب وفاة شقيقها، وارتدت الحجاب.

https://www.facebook.com/share/v/efbsXSmypNQdT75F/?mibextid=oFDknk

436382168_393271227007187_1649992614641614157_n
436382168_393271227007187_1649992614641614157_n
435657564_394752633396652_7933858902016627016_n
435657564_394752633396652_7933858902016627016_n
435722630_2633618883476128_83336818189965965_n
435722630_2633618883476128_83336818189965965_n
436259059_1378048749529032_8802146684685616466_n
436259059_1378048749529032_8802146684685616466_n
هندية الفنانة هندية استغاثه الفنانة هندية الراقصة هندية صاحب عقار

مواد متعلقة

نفسى حد يساعدنى.. الفنانة هندية تستغيث من أزمة كبيرة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين