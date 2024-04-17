الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة والكر وهالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

والكر وهالاند
والكر وهالاند

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني، في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند هجوم فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم وبجواره الانجليزيين فيل فودين وجاك جريليتش.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد على النحو الآتي: 

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين.
الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، جاك جريليتش.

فيما جاءت دكة بدلاء مانشستر سيتي على النحو الآتي: "أورتيجا مورينو، كارسون، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، سرجيو جوميز، نيك بوب، ريكو لويس، ماتياس نونيز".

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

تشكيل ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ويقود البرازيلان فينسيوس جونيور ورودريجو جوس هجوم ريال مدريد في مباراة الليلة.

في حراسة المرمى: أندريه لونين. 
خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران -  فران جارسيا - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - داني سيبايوس - أردا جولر.

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