الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: إسرائيل تتحرك للرد على إيران ونتنياهو يتجاهل دعوات التهدئة

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران

كشف تقرير لصحيفة “الجارديان”، أنه من المحتمل أن يكون وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أول سياسي غير إسرائيلي يعترف بأن الانتقام العسكري أمر لا مفر منه، لكنه يحث إسرائيل على عدم التصعيد.

وبحسب الصحيفة فقد تضغط بريطانيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، على إسرائيل حتى لا تقوم برد انتقامي واسع النطاق على الهجوم الإيراني. 

وكان أحد الآثار الجانبية للهجوم الإيراني هو تخفيف بعض الضغوط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق من أنه إذا تم تخفيف الضغط الإعلامي والدبلوماسي، فقد لا تفي إسرائيل بالتعهدات التي قطعتها قبل أسبوعين لجو بايدن للسماح بدخول المزيد من المساعدات عبر المزيد من المعابر.

ونقلت عن  ديفيد كاميرون إنه من الواضح أن إسرائيل "تتخذ قرارا بالتحرك" ردا على الهجوم الإيراني بطائرات بدون طيار والهجوم الصاروخي الباليستي في نهاية الأسبوع الماضي، في حين تجاهل بنيامين نتنياهو الدعوات لضبط النفس وقال إن بلاده ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية الدفاع عن نفسها بحد ذاتها.

تنفيذ الرد الاسرائيلي بطريقة تقلل من التصعيد 

 

txt

هل هجوم إيران على إسرائيل كان بموافقة الغرب؟.. رفيق عوض يوضح

وقال وزير الخارجية البريطاني، خلال زيارة للقدس، إنه يأمل في تنفيذ الرد الإسرائيلي بطريقة تقلل من التصعيد.

وقال بعد لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ: "من الصواب أن نوضح وجهات نظرنا بشأن ما يجب أن يحدث بعد ذلك، لكن من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قراراً بالتحرك". 

وأضاف: "نأمل أن يفعلوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من التصعيد"، ليصبح أول سياسي غير إسرائيلي يعترف علناً بأن نوعاً ما من الانتقام العسكري أمر لا مفر منه.

والتقى كاميرون في وقت لاحق بنتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أوضح أن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن أمنها.

إسرائيل كاميرون الخارجية البريطانية إيران الهجوم الايراني

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعه لشعوره باقتراب أجله

تقودها سيدة وبداخلها هاربة بأحكام 120 سنة سجن.. ضبط شبكة دعارة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين