برلمانى: المبادرات الرئاسية نجحت فى تغيير واقع الملايين من الأسر

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس السيسي، لافتًا إلى ما قدمته مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من دعم لملايين المصريين.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن تقديم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عمل على مدّ شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، حيث تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا، وهى مبالغ ضخمة تقدمها الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما أسهم في نجاح مختلف المبادرات الرئاسية اجتماعيًا واقتصاديًا وإنسانيًا هو قربها من المواطن المصري وخدمته واتساع نطاقها لتشمل الملايين.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن مبادرات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية ومنها تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها، ساعدت ملايين المصريين على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الصعبة والأزمات المريرة.