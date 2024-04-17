الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المناسترلي: طفرة في صادرات "قطاع الأعمال" العام المقبل لهذه الأسباب

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال ستشهد العام المقبل طفرة في الصادارات، عقب الانتهاء من تطوير مصانعها.

 أضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لزيادة صادرات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، يجب اتباع استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تعزيز التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة، من بينها الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة وتحسين الجودة والكفاءة.

أكد أنه يجب على الشركات البحث عن فرص التوسع في الأسواق العالمية من خلال تحليل الطلب والانتقال إلى الأسواق الجديدة، أيضا الاستثمار في حملات التسويق الفعالة لزيادة الوعي بمنتجاتها وزيادة حجم المبيعات.

المناسترلي قال إنه يمكن أن تقدم الحكومة الدعم والتشجيع للشركات من خلال توفير برامج تمويلية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وبالعودة إلى دور الشركات، شدد على ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الخاصة بها لضمان سلاسة العمليات وتقديم منتجات عالية الجودة، مع توجيه الاهتمام إلى تطوير مهارات موظفيها.

أكد أنه باستخدام هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل، يمكن لقطاع الأعمال أن يزيد من صادرات الشركات التابعة له ويعزز مكانتها في السوق العالمية. 

تابع المناسترلي أنه يجب على شركات قطاع الأعمال إجراء تحليل متأنٍ للسوق والمنافسين لتحديد الفرص والتهديدات المحتملة وضبط استراتيجياتها وفقًا لهذه المعطيات، موضحا أنه يمكن للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة أن يساهم في تحسين العمليات وتحسين كفاءة الإنتاج، مع الحرص على تبني ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولية الاجتماعية لتلبية متطلبات العملاء والمستهلكين المتزايدة في هذا الصدد.

اختتم عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، بأنه يجب على الشركات بناء علاقات قوية مع عملائها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم لتحسين المنتجات وزيادة رضا العملاء، مع تقييم أداءها بانتظام وتحليل النتائج لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتحقيق التقدم المستدام.

قطاع الاعمال صادرات شركات قطاع الأعمال العام الصادارات المصرية صادرات مصر تطوير المصانع

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نخطط للاكتفاء من القطن قصير التيلة وتوفير 3 مليارات دولار (خاص)

كيف تنجح مصر في زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام ؟

محمد شعير: تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام يجذب المزيد من الاستثمارات

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح