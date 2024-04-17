المناسترلي: طفرة في صادرات "قطاع الأعمال" العام المقبل لهذه الأسباب

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال ستشهد العام المقبل طفرة في الصادارات، عقب الانتهاء من تطوير مصانعها.

أضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لزيادة صادرات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، يجب اتباع استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تعزيز التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة، من بينها الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة وتحسين الجودة والكفاءة.

أكد أنه يجب على الشركات البحث عن فرص التوسع في الأسواق العالمية من خلال تحليل الطلب والانتقال إلى الأسواق الجديدة، أيضا الاستثمار في حملات التسويق الفعالة لزيادة الوعي بمنتجاتها وزيادة حجم المبيعات.

المناسترلي قال إنه يمكن أن تقدم الحكومة الدعم والتشجيع للشركات من خلال توفير برامج تمويلية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وبالعودة إلى دور الشركات، شدد على ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الخاصة بها لضمان سلاسة العمليات وتقديم منتجات عالية الجودة، مع توجيه الاهتمام إلى تطوير مهارات موظفيها.

أكد أنه باستخدام هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل، يمكن لقطاع الأعمال أن يزيد من صادرات الشركات التابعة له ويعزز مكانتها في السوق العالمية.

تابع المناسترلي أنه يجب على شركات قطاع الأعمال إجراء تحليل متأنٍ للسوق والمنافسين لتحديد الفرص والتهديدات المحتملة وضبط استراتيجياتها وفقًا لهذه المعطيات، موضحا أنه يمكن للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة أن يساهم في تحسين العمليات وتحسين كفاءة الإنتاج، مع الحرص على تبني ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولية الاجتماعية لتلبية متطلبات العملاء والمستهلكين المتزايدة في هذا الصدد.

اختتم عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، بأنه يجب على الشركات بناء علاقات قوية مع عملائها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم لتحسين المنتجات وزيادة رضا العملاء، مع تقييم أداءها بانتظام وتحليل النتائج لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتحقيق التقدم المستدام.