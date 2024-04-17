الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع فورى.. 30% انخفاضًا فى أسعار جميع السلع الأساسية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق شهدت بالفعل تراجعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، وشعر بها المواطن بالفعل.

وأشار "بشاي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من بين السلع التي شهدت تراجعًا في أسعارها المكرونة، بنسبة 20%، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق، لافتًا إلى أن هذا التراجع في الأسعار جاء نتيجة لاتفاق المنتجين على توزيع فارق السعر الذي شهدته الأسعار بعد توافر السلع وعودة الاستيراد بتكلفة عالية قبل انخفاض سعر الدولار ‏على مدى 6 أشهر، وذلك أدى إلى تحقيق انخفاض فوري يصل إلى 20% في أسعار السلع.

 ‎
وأكد استمرار موجة الانخفاضات المتتالية في أسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة، ‏إضافة إلى الانخفاضات التي حدثت بالفعل‎ ،‎لافتًا إلى تراجع أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تزيد على 30% على مستوى أسعار الجملة، ما انعكس علي الأسعار للمستهلك النهائي.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجاري، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حتى يعود الاستقرار للأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة، مناشدا المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات.

السلع السلع الأساسية المواطنين مستوى أسعار الجملة أسعار الجملة أسعار السلع

مواد متعلقة

أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2024 (انفوجراف)

5 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم في مصر محليًا بعد ارتفاعه عالميًا

«الغرف العربية»: مليار دولار لدعم القضية الفلسطينية العادلة

شعبة النقل الدولي واللوجستيات: إتاحة قاعدة بيانات حول الأراضي الصناعية وأسعارها ضرورة مُلحة

الدجوى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.3 مليار دولار مؤشر على كفاءة الاقتصاد

تصدير الذهب وراء توافق الأسعار بالأسواق المحلية مع البورصة العالمية

الأونصة بـ2370 دولارًا.. الذهب يواصل الارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط

أسامة الشاهد: رفع حدود السحب النقدي يعزز الثقة في الأسواق ويحسن معدلات الطلب

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخي، وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية