تراجع فورى.. 30% انخفاضًا فى أسعار جميع السلع الأساسية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق شهدت بالفعل تراجعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية، وشعر بها المواطن بالفعل.

وأشار "بشاي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من بين السلع التي شهدت تراجعًا في أسعارها المكرونة، بنسبة 20%، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق، لافتًا إلى أن هذا التراجع في الأسعار جاء نتيجة لاتفاق المنتجين على توزيع فارق السعر الذي شهدته الأسعار بعد توافر السلع وعودة الاستيراد بتكلفة عالية قبل انخفاض سعر الدولار ‏على مدى 6 أشهر، وذلك أدى إلى تحقيق انخفاض فوري يصل إلى 20% في أسعار السلع.

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وأكد استمرار موجة الانخفاضات المتتالية في أسعار السلع الأساسية خلال الأيام المقبلة، ‏إضافة إلى الانخفاضات التي حدثت بالفعل‎ ،‎لافتًا إلى تراجع أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تزيد على 30% على مستوى أسعار الجملة، ما انعكس علي الأسعار للمستهلك النهائي.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجاري، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حتى يعود الاستقرار للأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة، مناشدا المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات.