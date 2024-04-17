اقتراح برغبة لوزير النقل لإقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بدمياط

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل بشأن إقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط التي تحتوي علي ثلثين أسطول الصيد بجمهورية مصر العربية.

تكسر قاع المراكب بسبب مصدات الأمواج

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مدينة عزبة البرج لا يوجد بها ميناء ، ولكنها عبارة عن نقطة خروج للمراكب من ناحية اللسان والخروج من فرع النيل المالح للبحر الأبيض المتوسط ، مشيرة إلى أن تلك النقطة لا تمثل الأمان بالنسبة للمراكب في فترات النوات ، خاصة مع إرتفاع الأمواج بالبحر مع هدوء النيل المالح ، مما يؤدي لوجود إصابة وتكسير في قاع المركب عند إرتفاعها وهبوطها في مصدات الأمواج التي تعمل كحماية للشاطئ عند منطقة اللسان برأس البر.

متى: الميناء سيساهم فى توفير فرص عمل مقننة

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : لذلك اقترح بإقامة ميناء صيد أسوة بمنطقة المعدية بالبحيرة ، مشيرة إلى أن مصر حصلت على منحة فى منتصف التسعينات من دولة اليابان لإقامة مشروع يتمثل فى إنشاء ميناء صيد بمنطقة المعدية بالبحيرة ، مما يساهم فى توفير فرص عمل مقننة يعمل بها أبناء الجمهورية جميعا ، إلا أنه لم يتم إنشاء هذا الميناء حتى الآن.

واختتمت: إنشاء هذا الميناء سيساهم فى إقامة مصانع للثلج والشباك والكراتين والتغليف والتعبئة ومصانع للأسماك المدخنة والمجمدة والمملحة، مما سيجعلها فرصة لفتح أبواب الرزق لدمياط وغيرها من المحافظات الساحلية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعاً موسعا مع السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة و شابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول تصنيع توريد عربات الصفقة، حضر اللقاء المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة ومسئولي شركة سوتيك، مستعرضا آخر المستجدات الخاصة بتصنيع وعربات الصفقة حيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن 914 عربة سكة حديد جديدة وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة التي تتكون من 1350 عربة (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 عربات أولى مكيفة و210 عربات ثانية مكيفة و35 بوفيه ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة).