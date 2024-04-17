الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بـالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عن كل متهم.

وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمين تاجروا في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكى، الريال السعودى" من المواطنين عقب استبدالهما من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

المحكمة المختصة مدخرات العاملين بالخارج نطاق السوق المصرفية الريال السعودي الدولار الامريكي

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