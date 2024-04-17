إحياء ذكرى الناقد طه وادى بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة.. اليوم

ينظم مركز القاهرة للغة والثقافة، احتفالية بذكرى الناقد دكتور طه وادي، بمقر المركز الكائن في 1 شارع الشهيد عبد الهادي صلاح بجوار السفارة السعودية بالجيزة.

تفاصيل إحياء ذكرى الناقد طه وادي

ففي السادسة من مساء اليوم الأربعاء، تعقد بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية، أمسية واحتفالية لإحياء ذكري الناقد الدكتور طه وادي، والتي يتحدث فيها عن الراحل طه وادي، دكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن بقسم اللغة العربية وآدابها. وتدير الاحتفالية دكتورة جيهان عبد الخالق مدرس الأدب العربي الحديث بقسم اللغة العربية وآدابها.

ويتناول اللقاء استعراض مسيرة دكتور طه وادي الإبداعية في النقد والأدب، ونتاجه الإبداعي الأدبي في النقد والتأليف، وأبرز المحطات في مسيرته الأدبية، كما يسلط اللقاء الضوء علي مؤلفاته الأدبية والنقدية.

إطلالة علي عالم طه وادي الإبداعي

و"طه وادي"، أكاديمي وكاتب، من مواليد المنصورة 1937، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وعمل بها أستاذا للأدب العربي والنقد المقارن، كما درس الأدب العربي بأكاديمية الفنون، وعدد من الجامعات المصرية والعربية. ومن جامعة القاهرة فاز وادي بجائزة البجث العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية عام 1989.

كتب الناقد دكتور طه وادي، العديد من المؤلفات والإبداعات التي توزعت بين النقد الأدبي والتأليف الروائي والقصصي، فمن مؤلفاته المجموعات القصصية: "عمار يا مصر ــ الدموع لا تمسح الأحزان ــ حكاية الليل والطريق ــ العشق والعطش ــ دائرة اللهب ــ صرخة في غرفة زرقاء ــ رسالة إلي معالي الوزير.

أما في السرد الروائي فقد صدر للكاتب طه وادي روايات: الكهف السحري ــ عصر الليمون ــ الزفق البعيد ــ الممكن والمستحيل. فضلا عن سيرته الذاتية والتي صدرت في العام 1991 تحت عنوان “الليالي”.

أما في مجال الدراسات النقدية فقد صدر للكاتب دكتور طه وادي العديد منها، نذكر من بينها: نجيب محفوظ أمير الرواية العربية ــ صورة المرأة في الرواية العربية ــ شعر شوقي الغنائي والمسرحي ــ دراسات في نقد الرواية ــ جماليات القصيدة المعاصرة ــ الرواية السياسية ــ شعر ناجي الموقف والأداة ــ أولو العزم من الرسل ــ القصة ديوان العرب.. قضايا ونماذج وغيرها العديد.