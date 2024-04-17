مقتل 3 عناصر فى حزب الله بينهم قياديان فى غارة جنوب لبنان

قالت إسرائيل إنها قتلت في ضربات شنّتها في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، قياديَّين وعنصرًا في الوحدة الصاروخية لحزب الله الذي أكد مقتل ثلاثة من عناصره بضربات إسرائيلية ردّ عليها بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم "وقضى بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية" على "قائد منطقة الشاطئ التابع لحزب الله" إسماعيل يوسف باز.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش أنه "قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين".

وأشار البيان إلى أن شحوري كان "مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان".

كذلك أعلن الجيش أنه "تم القضاء على المدعو محمود ابراهيم فضل الله"، وأشار إلى أنه "ناشط" في الوحدة الصاروخية لحزب الله.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أوردت أن "مسيّرة معادية" استهدفت سيارة في بلدة عين بعال الواقعة على بعد حوالى 15 كيلومترًا من أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، وأفادت عن "سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح" من دون أن تحدد ما إذا كان القتيل مدنيًا أو مقاتلًا.

من جهته أعلن حزب الله، في بيان، مقتل باز من دون تحديد رتبته أو دوره، فيما أشار مصدر مقرب من الحزب إلى أنّ "قياديًا ميدانيًا مسؤولًا عن محور منطقة الناقورة قتل جراء ضربة إسرائيلية" في بلدة عين بعال.

وأعلن الحزب أيضًا مقتل شحوري وعنصر آخر، من دون توضيح دورهما، فيما أعلنت حليفته حركة أمل مقتل عنصر تابع لها في عين بعال.