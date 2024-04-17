الانتخابات الأمريكية.. لماذا طالبات المؤسسات الإخبارية بمناظرات تليفزيونية؟

حثت 12 مؤسسة إخبارية أمريكية الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الموافقة على إجراء مناظرات تلفزيونية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وهي سمة نموذجية لعام الانتخابات والتي يمكن أن تلعب في بعض الأحيان دورا حاسما.

وقالت المنظمات، بما في ذلك “ABC، وCBS، وCNN، وFox News، وPBS، وNBC، وNPR”، وأسوشيتد برس: "إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يتفق عليه الأمريكيون خلال هذا الوقت من الاستقطاب، فهو أن مخاطر هذه الانتخابات مرتفعة بشكل استثنائي بالوضع الحالي.

لايوجد بديل للمرشحين المنافسين

وأضافت المنظمات: "في ظل هذه الخلفية، ببساطة لا يوجد بديل للمرشحين الذين يتناقشون مع بعضهم البعض، وأمام الشعب الأمريكي، حول رؤيتهم لمستقبل أمتنا".

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن المرشحين الرئيسيين يقاومان حتى الآن مناظرة المرشحين المنافسين من حزبيهما، حيث يرفض ترامب المشاركة ضد حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي وآخرين، ويقاوم بايدن الدعوات لوضع قدمه على المسرح التلفزيوني مع المرشحين الديمقراطيين المنافسين، الذين ومنذ ذلك الحين تخلوا عن جهودهم الانتخابية لتحديه في الحزب.

وقالت المؤسسات الإخبارية، إنه ليس من السابق لأوانه أن تعلن كل حملة علانية أنها ستشارك في المواجهات التلفزيونية الثلاث الرئاسية ونائب الرئيس التي حددتها اللجنة غير الحزبية للمناظرات الرئاسية.

وفي عام 2020، تناظر بايدن وترامب مرتين، مع إلغاء مناظرة ثالثة بعد أن ثبتت إصابة الرئيس ترامب آنذاك بكوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، دعت حملة ترامب إلى إجراء المناظرات الرئاسية في وقت مبكر وبشكل متكرر حتى يكون لدى الناخبين "فرصة كاملة" لرؤية المرشحين وهم يعملون.

وقال مديرو حملة ترامب أنه بحلول موعد المناظرة الأولى المقررة، في 16 سبتمبر، من المحتمل أن يكون أكثر من مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل، مع تصويت أكثر من 8.7 مليون بحلول المناظرة الثالثة، المقرر إجراؤها في 9 أكتوبر.

وقال ترامب إنه على استعداد لمواجهة بايدن "في أي وقت وفي أي مكان وفي أي مكان"، بدءًا من "الآن". لكن بايدن لم يلتزم بأي نقاش حتى الآن، وقال الشهر الماضي: "الأمر يعتمد على سلوك [ترامب]".