الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلى لموسم 2024

توريد القمح
توريد القمح

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤ بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير التموين، ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.

زراعة ٣٨ ألف فدان قمح بالإسماعيلية 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ حوالي ٣٨ ألف فدان.

وأكد "بشارة"، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه بشارة، رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح.

حافز إضافي لتوريد أردب القمح

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٠٠٠ جنيه درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيه درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية. 

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