الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

"القباج" تتابع تداعيات حريق مول فيلة بأسوان وتوجّه بسرعة صرف التعويضات

جريدة الدستور

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي شب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان "مول فيلة"،  حيث أتت  النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ حصر الخسائر فى الممتلكات.

وفور وقوع الحادث، تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير تقديراته الأولية إلى تضرر 65 محلًا و2 شقة، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 

ووجهت "القباج" مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف، بسرعة التوجه إلى موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر، واتخاذ اللازم للانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين وصرف المساعدات.

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