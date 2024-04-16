كواليس مناقشة إيران وروسيا الوضع المتفاقم فى الشرق الأوسط

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي، حول التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، بعد أن شنت طهران ضربات انتقامية من أراضيها مباشرة على إسرائيل للمرة الأولى.

ووصف الكرملين "الوضع المتفاقم" بعد أن اعترضت إسرائيل وحلفاؤها صواريخ أطلقتها إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردًا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مبنى دبلوماسي إيراني في دمشق، سوريا، في وقت سابق من هذا الشهر.

روسيا تطالب بقدر معقول من ضبط النفس

وأعرب بوتين عن أمله في أن تظهر جميع الأطراف قدرًا معقولًا من ضبط النفس، وألا تسمح بجولة جديدة من المواجهة المحفوفة بعواقب كارثية على المنطقة بأكملها.

بدوره، أشار إبراهيم رئيسي إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة بطبيعتها.

وأضاف الكرملين أنه في الوقت نفسه أكد عدم اهتمام طهران بمزيد من تصعيد التوترات.