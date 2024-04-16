الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ألمانيا تثمن جهود مصر وقطر فى الوساطة للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

ثمنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، الجهود المصرية والقطرية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، داعية إلى هدنة إنسانية في القطاع الفلسطيني لإيصال المساعدات للمدنيين.

وأكدت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين، أيمن الصفدي، أن ألمانيا تعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لوصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن "الهدف الأساسي من الممر وصول 100 شاحنة يوميًا إلى القطاع وتوزيعها داخله".

وقدمت الشكر للأردن لجهودها في تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: "لن نكف عن العمل لوضع حد للحرب على القطاع".

وأكدت أن "على إسرائيل العمل مع الأمم المتحدة، من أجل فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة".

وقالت بيربوك إن "ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن العالم في حاجة إلى هدنة إنسانية، من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان غزة، وأن ألمانيا تدين بأشد العبارات ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

txt

"القاهرة الإخبارية": ألمانيا نصحت إسرائيل بعدم الرد على هجمات إيران

إيران تلعب بالنار وتشعل المنطقة

وبشأن التصعيد بين طهران وتل أبيب، قالت بيربوك إنه "يجب على إيران وقف الحرب بالوكالة، التي تديرها عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية وغيرها".

وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن النظام الإيراني يلعب بالنار ويشعل التوترات في المنطقة، مطالبة بضرورة الحد من تقنياتها العسكرية.

وتابعت: التصعيد العسكري الإيراني في الشرق الأوسط "غير مسبوق"، وستكون له عواقب وتبعات، مردفة: "إن من كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فهو مخطئ"، قبل أن تدعو إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة.

وأجرى وزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات موسعة في برلين مع بيربوك، وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع الفلسطيني.

 

وزيرة الخارجية الألمانية هدنة انسانية غزة المانيا الجهود المصرية الشرق الأوسط إيران إسرائيل

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

عاجل| كواليس ما دار بين لاعبى الأهلى فى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة

ما هي "البشعة" التي استنجد بها المتهم في قضية حبيبة الشماع ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة