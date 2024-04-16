ألمانيا تثمن جهود مصر وقطر فى الوساطة للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة

ثمنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، الجهود المصرية والقطرية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، داعية إلى هدنة إنسانية في القطاع الفلسطيني لإيصال المساعدات للمدنيين.

وأكدت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين، أيمن الصفدي، أن ألمانيا تعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لوصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن "الهدف الأساسي من الممر وصول 100 شاحنة يوميًا إلى القطاع وتوزيعها داخله".

وقدمت الشكر للأردن لجهودها في تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: "لن نكف عن العمل لوضع حد للحرب على القطاع".

وأكدت أن "على إسرائيل العمل مع الأمم المتحدة، من أجل فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة".

وقالت بيربوك إن "ألمانيا ستخصص 20 مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي، و5 ملايين يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن العالم في حاجة إلى هدنة إنسانية، من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان غزة، وأن ألمانيا تدين بأشد العبارات ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

إيران تلعب بالنار وتشعل المنطقة

وبشأن التصعيد بين طهران وتل أبيب، قالت بيربوك إنه "يجب على إيران وقف الحرب بالوكالة، التي تديرها عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية وغيرها".

وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن النظام الإيراني يلعب بالنار ويشعل التوترات في المنطقة، مطالبة بضرورة الحد من تقنياتها العسكرية.

وتابعت: التصعيد العسكري الإيراني في الشرق الأوسط "غير مسبوق"، وستكون له عواقب وتبعات، مردفة: "إن من كان يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فهو مخطئ"، قبل أن تدعو إلى الحد من التصعيد والعنف في المنطقة.

وأجرى وزير الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات موسعة في برلين مع بيربوك، وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع الفلسطيني.