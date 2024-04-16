الثلاثاء 16 أبريل 2024
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"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز التساؤلات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان “تساؤلات وتكهنات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران.. رد فعل منتظر من حكومة الحرب الإسرائيلية”.

وقال التقرير، "تساؤلات وتكهنات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية التي جاءت بالأساس ردًا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، رد فعلا منتظر من قبل تل أبيب تجاه طهران التي أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه اسرائيل، في خطوة اعتبرتها تل أبيب تهديدا مباشرا لأمنها القومي، واعتبرها حلفاؤها الغربيون زعزعة لاستقرار المنطقة وخرقا لقواعد القانون الدولي بينما اعتبرتها طهران دفاعا مشروعا عن النفس".

الرد الإسرائيلي يتم إعداده لكن لا تُعرف على وجهة التحديد ما هيته ولا طبيعته

وتابع،:"التصريحات الواردة من تل أبيب تشي بأن الرد الإسرائيلي يتم إعداده لكن لا تُعرف على وجهة التحديد ما هيته ولا طبيعته أو حدوده أو ما إذا يكون موجها لإيران بشكل مباشر أو عن طريق استهداف مصالحها ووكالائها في المنطقة".

وأشارت إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية وبحسب صحيفة النيويورك تايمز صرحت بأنها تنظر في خيارات للرد على إيران تتراوح بين دبلوماسيا بفرض مزيدا من العقوبات والعزلة الدولية على طهران وبين ضربة عسكرية ربما تستهدف منشآت إيرانية دون إحداث ضرر بالغ يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.

طهران الحرب الإسرائيلية حكومة الحرب الإسرائيلية الرد الإسرائيلي على إيران إيران

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