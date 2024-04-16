اختناق شخصين بالغاز في منزلهما بالقليوبية

أصيب شخصان بالاختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما بمنطقة أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهما في حالة خطيرة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول حالتين اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم في منطقة أتريب بمدينة بنها، وجار تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما أدى إلى وجود حالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

كما أصيب 6 أشخاص في مشاجرة حادة بمدينة كفر شكر تعدى كلا منهما على الآخر بسبب خلافات فيما بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة كفر شكر، أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية حدثت المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات بينهما وتم سقوط 6 مصابين، تم نقلهم إلى المستشفى، وهم طرف أول (خالد. س)، و(السيد. ع)، و(محمود. خ)، و(خلود. خ)، وطرف ثاني (هاني. ا)، و(محمد. أ)، مقيمين بمدينة كفر شكر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.