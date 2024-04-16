اعترافات نشالة الجمالية: بسرق المحلات ونفذت 7 حوادث

اعترفت المتهمة بسرقة متعلقات المواطنين بالجمالية أنها تخصصت في أسلوب النشل من السيدات بطريقة المغافلة داخل المحلات والمتاجر، وأنها قامت بتنفيذ عدة وقائع بذات الأسلوب.

وكشفت المتهمة أمام رجال مباحث الجمالية أنها كانت تقوم بنشل السيدات فقط من داخل محال الذهب والملابس والمواصلات العامة.

كانت البداية عندما تمكن رجال مباحث العاصمة من ضبط (ربة منزل "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة، واعترفت بارتكاب (7) وقائع سرقة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعه وإحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.